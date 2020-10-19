Сбербанк объявил о старте продаж умной медиаприставки SberBox

Фото: пресс-служба ПАО Сбербанк

Медиаприставка SberBox с интегрированным семейством виртуальных ассистентов Салют поступила в продажу, объявила пресс-служба Сбербанка.

С помощью SberBox можно смотреть фильмы и видео в интернете, слушать музыку, играть в игры и решать бытовые задачи благодаря виртуальным ассистентам семейства Салют. Например, ассистент поможет записаться в салон красоты или поликлинику 2 и заказать снеки 3 к просмотру фильма, включит нужный телеканал, ответит на вопросы и покажет пошаговый видеорецепт.

При подключении медиаприставка открывает доступ к 185 телеканалам от сервиса «Смотрешка», 20 из них остаются бесплатными всегда. Этот тип контента доступен сразу «из коробки» — достаточно только Wi-Fi-подключения.

Для просмотра фильмов и сериалов в SberBox интегрирован мультимедийный сервис Okko. Пользователям доступны последние кинопремьеры и классика мирового кинематографа, сериалы и концерты, а также детский контент в рамках выбранной подписки.

Насладиться музыкальным контентом можно через сервис СберЗвук — стриминговый аудиосервис, который подбирает музыку к каждому моменту жизни.

Некоторые композиции поддерживают функцию «Подпевай» с выводом слов песни на экран телевизора и их переводом с иностранных языков.

В SberBox есть большой выбор игр: головоломки, таймкиллеры, аркады и спортивные симуляторы. Играми можно управлять с помощью пульта или виртуального геймпада, доступного в приложении СберСалют. В комплекте есть мобильные джойстики, которые крепятся на смартфон для более точного управления.

Медиаприставка SberBox. Фото: пресс-служба ПАО Сбербанк

Приставка управляется голосом или с помощью пульта — чтобы включить нужный фильм или песню, достаточно нажать кнопку активации микрофона и произнести название.

Стоимость устройства составит 3490 рублей. До конца октября SberBox можно приобрести по специальной цене 2990 рублей в фирменном интернет-магазине, на популярных маркетплейсах AliExpress, OZON, Wildberries, «Беру» и у сетевых ретейл-партнеров (DNS, «М. Видео», «Связной» и «Ситилинк»), а также заказать в части офисов Сбербанка.

Кроме того в рамках подписки SberBox Prime пользователи получат пакет Okko Оптимум 1 на два года, а медиаприставку SberBox — в подарок. Оплатить подписку можно как единовременным платежом за 6490 рублей, так и равными платежами за 349 рублей в месяц.

Подробнее о приставке SberBox можно узнать на сайте.

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