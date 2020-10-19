Коронавирус в Приморье бьет прежние рекорды

Общее число инфицированных с начала эпидемии в Приморье составило 13443 человека Фото: Милана СОКОЛ

Впервые за все время пандемии в Приморском крае зафиксировано за одни сутки 115 новых случаев коронавируса. До этого самое большое число инфицированных COVID-19 в сутки фиксировалось 24 июля — 112 человек.

По данным главного санитарного врача Приморья Татьяны Детковской, уровень заболеваемости и смертности от новой болезни в регионе продолжают расти.

Общее число тех, кто был заражен с начала эпидемии в крае составило 13443 человека. Из них на сегодня выздоровело 11306 жителей Приморья. 78 приморцам диагноз «коронавирус» был снят за минувшие 24 часа.

Увеличилось в прошедшие сутки число жертв заболевания в регионе. От инфекции умерли еще три человека. Всего в крае зафиксировано от COVID-19 134 летальных исходов.

Губернатор Олег Кожемяко подчеркнул, что в таких условиях нельзя ослаблять комплекс санитарно-эпидемиологических мероприятий.

— Магазины, места оказания услуг, где не соблюдается масочный режим не только сотрудниками, но и посетителями, будут закрываться. Тотального закрытия не будет, но точечно нарушители понесут наказание, — обратился к главам муниципалитетов глава края в ходе онлайн-совещания.

Напоминаем, в Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» и сохранение «социальной дистанции» между гражданами.

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