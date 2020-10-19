15 человек преступной группы, воровавшей топливо в Приморье, отправятся под суд

Скриншот видео: пресс-служба УТ МВД России по ДФО

Следователи доказали причастность 15 членов организованного преступного сообщества к хищению свыше 25 тонн топлива на общую сумму порядка полутора миллионов рублей.

Жители Приморского края в возрасте от 29 до 51 года задержаны сотрудниками отделения по борьбе с преступными посягательствами на грузы Находкинского ЛО МВД России на транспорте. Правоохранители действовали совместно с сотрудниками отдела УФСБ России города Находка.

Предварительное следствие, проведенное следователями Находкинского ЛО МВД России на транспорте установило, что 41-летний житель Находки имел доступ к вагонам-цистернам, поступающим на нефтеперегрузочную железнодорожную станцию Крабовая. Мужчина, знающий технологию и специфику выполнения работ, а также знавший сотрудников железнодорожной станции и работников терминала по перевалке нефтепродуктов, организовал кражу нефтепродуктов.

В течение 2018 года гражданин вовлек организованную группу составителя поездов станции Владивосток, трех помощников машиниста и двух машинистов локомотивного депо города Партизанск, осмотрщика-ремонтника вагонов, дежурных по станциям и работников терминала по перевалке нефтепродуктов. Роли каждого участника организованной группы были четко распределены.

Составитель поездов получал информацию от дежурного по ж/д станции Крабовая и сотрудников терминала по наименованию нефтепродуктов, подлежащих сливу, сообщал сведения о запланированных к подаче вагонах-цистернах. Сотрудники терминала обеспечивали сокрытие факта хищения нефтепродуктов, а машинисты и помощники по указаниям дежурных по станции перегоняли вагоны, сливали топливо из вагонов в канистры и выносили их с территории станции.

Потом члены группы распродавали украденное. Часть вырученных денег оставляли себе, а часть передавали организатору группы для использования в преступных целях.

Сейчас уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ направлено в суд. Максимальная санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ДФО.

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