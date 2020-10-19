Договор купли-продажи недвижимости от ДомКлик защитили уникальным QR-кодом.

На всех договорах купли-продажи недвижимости ДомКлик появился QR-код. Фото: предоставлено пресс-службой компании

Теперь на всех договорах купли-продажи недвижимости, составленных специалистами ДомКлик, появился QR-код для проверки подлинности и получения актуальной информации по сделке.

Как сообщила пресс-служба Дальневосточного банка ПАО Сбербанк, если в проект договора купли-продажи, с которого отсканирован QR-код, вносили изменения, участник сделки может скачать последнюю версию документа в личном кабинете на DomClick. ru.

Клиенту также доступна информация о статусе электронной регистрации сделки и безопасных расчетов.

— Благодаря использованию QR-кода клиенты ДомКлик защищены от неактуальной информации и несогласованных исправлений в договоре купли-продажи. Если в документе будет изменен хотя бы один символ, сгенерируется новый QR-код, а прежний — позволит скачать обновленную версию договора, — рассказал вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» Николай Васев.

Кроме того, новая функция поможет в будущем с покупкой и продажей недвижимости — информация о сделке будет всегда доступна по QR-коду. Заказать подготовку договора купли-продажи можно онлайн на DomClick. ru или у менеджера СберБанка, сопровождающего вашу сделку, говорится в сообщении.

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