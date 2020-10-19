В Приморье «Ростелеком» объединил услуги в один счет

Фото: пресс-служба Ростелеком

С 16 октября все абоненты «Ростелекома» в Приморье могут объединить используемые ими услуги: мобильную связь, Интернет и мультимедийную платформу Wink — в единый лицевой счет. Раннее такая возможность была доступна только жителям крупных городов края, сообщает пресс-служба компании.

Клиенты, решившие использовать такое решение, смогут оплачивать общую фиксированную сумму за все сервисы с одного счета один раз в месяц. Такой подход сэкономит время и обойдется дешевле, чем при пользовании услуг по отдельности.

Минимальный комплексный пакет включает в себя домашний интернет на скорости от 30 Мбит/с и мобильную связь с безлимитным интернетом, 1200 минутами разговоров и 500 SMS.

Действующим клиентам услуги «Домашний интернет» при переходе на конвергентное решение не нужно оформлять новый договор, достаточно оставить заявку через Единый личный кабинет или обратиться в единую справочную службу.

Стать мобильным абонентом «Ростелекома» тоже просто: нужно оформить новый договор или перейти на связь провайдера с существующим номером от другого оператора. В любом из этих случаев сотрудники компании бесплатно доставят клиенту sim-карту и необходимые документы прямо в день подключения.

Расширенная линейка дополнена тарифным планом «Трансформер» в видеосервисе Wink. Абонент сможет смотреть более 220 телеканалов и свыше 5 000 фильмов и сериалов.

— Теперь можно забыть о постоянном контроле баланса и оплате многочисленных счетов за услуги связи. Кроме того, пакетные предложения позволяют абонентам экономить до 40% затрат на сервисы, — заявила директор по работе с массовым сегментом Приморского филиала «Ростелеком» Евгения Попова.

По желанию абонент может включить дополнительные сервисы: пакет телевизионных каналов, антивирус, «Родительский контроль», фиксированный IP- адрес и многое другое. Узнать подробности о комплексном решении можно в ближайшем офисе обслуживания клиентов, на сайте или по телефону 8 800 100 08 00.

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