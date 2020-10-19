В конце ноября строительство моста через реку Мельгуновку в Приморье обещают завершить

Мостовое сооружение официально планируют завершить строит в конце ноября Фото: пресс-служба правительства Приморского края

Завершить в конце ноября строительство моста на 72-м километре автодороги Михайловка—Турий Рог через реку Мельгуновка в Ханкайском муниципальном округе Приморья планируют власти региона. О том, что подрядчик уже приступил укладке на конструкции асфальтобетона, сообщила пресс-служба правительства края.

«Выполнили 70% работ по укладке асфальтобетона. Трудимся без выходных, чтобы успеть все завершить до конца ноября. Мы стараемся максимально обеспечивать проезд и одновременно вести работы», — рассказал директор филиала «Никольский» АО «Примавтодор» Александр Пугачев.

Сейчас на строительстве объекта задействованы 30 дорожных рабочих. Перед сдачей моста в эксплуатацию предстоит установить дорожные знаки, нанести разметку, обустроить тротуарные дорожки, сделать водоотведение.

Когда строительство будет завершено, специальная комиссия проверит все технические параметры и проведет обследование объекта. Только после этого мост введут в эксплуатацию.

Надо отметить, что постройка этого мостового сооружения имеет довольно продолжительную историю.

Предыдущий мост через реку Мельгуновку в свое время был признан аварийным и строительство нового моста длиной 562 метра началось еще в январе 2014 года. Сдать переправу в эксплуатацию намечалось в первом квартале 2016 года.

В намеченные сроки строители не уложились и в декабре 2016 году по мосту только запустили движение автотранспорта в тестовом режиме. Однако, объект формально так и не был сдан ни в следующем году, ни годом позже.

Летом 2019 года уже новая краевая администрация вновь объявила о начале достройки моста через Мельгуновку. Большая часть сооружения уже была построена, по мосту уже проезжали автомобили, но нужно было возвести два больших подъезда к мосту. Стройку планировали завершить в конце ноября прошлого года. И вновь сроки отодвинулись, теперь до ноября 2020 года.

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