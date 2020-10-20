Еще два долгостроя сдали во Владивостоке

Во Владивостоке сданы в эксплуатацию два дома-долгостороя в микрорайоне "Снеговая Падь" Фото: пресс-служба правительства Приморского края

Около 300 обманутых дольщиков из Владивостока наконец получили квартиры в двух сданных в эксплуатацию в понедельник, 19 октября, домах.

«Во Владивостоке в микрорайоне „Снеговая Падь. Комплекс Д“ введены в эксплуатацию жилые дома № 2 и 3 (ул. Горшкова, 67 и 69)», — говорится в сообщении на сайте Законодательного собрания Приморского края.

По информации пресс-службы правительства Приморского края, это уже восьмой и девятый долгострои, сданные в Приморье. Свидетельства на жилье 157 семьям дольщиков ЖК «Снеговая Падь. Комплекс Д» вручил Губернатор Приморья Олег Кожемяко.

— До конца года планируем сдать все дома в Снеговой Пади и закрыть вопрос по «Жилью для российской семьи». Также в ноябре-декабре сдадим два дома в Артеме, в конце ноября закончим долгострой в Уссурийске. А в 2021-2022 годах собираемся совсем разрешить проблему обманутых дольщиков, — уточнила руководитель Корпорации развития Приморского края Ольга Сун-жаю.

Напомним, по программе «Жилье для российской семьи» с 2014 года 1300 жителей края вложили свои средства в постройку жилья в микрорайоне «Снеговая Падь». Однако в 2017 строительство было «заморожено».

В 2019 году президентом подписана резолюция о выделении Приморскому краю 3 миллиардов рублей из федерального бюджета на три года для решения проблемы дольщиков. Миллиард был выделен в 2019 году, еще миллиард будет получен в 2020 году, третий миллиард заявлен на 2021 год.

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