В Приморье газифицировали «Спасскцемент»

Завод "Спасскцемент" перешел на использование природного газа Фото: пресс-служба правительства Приморского края

Торжественная церемонии перевода на природный газ АО «Спасскцемент» состоялась на предприятии в понедельник, 19 октября. Завод получил все необходимые заключения и согласования контрольно-надзорных органов и его газораспределительная система полностью готова к работе.

«Спасскцемент» стал первым крупным производственным предприятием края, которое перешло на технологию потребления газа. Как сообщает пресс-служба правительства Приморья, газификация завода позволит в следующем году подключить к газу близлежащие села: Славинку, Красныи Кут и Летно-Хвалынское.

Губернатор Приморья посетил "Спасскцемент" Фото: пресс-служба правительства Приморского края

— После этого газовая труба пойдет в Находку, и я уверен, что появление «голубого топлива» откроет новые возможности для нашего приморского моногорода, а также будет способствовать в целом улучшению экологической обстановки, — сказал на церемонии губернатор Олег Кожемяко.

Работы по газификации завода велись нескольких лет. Бюджет проекта составил 314 миллионов рублей. От точки подключения до цеха был проложен внешний газопровод длиной 1414 метров.

Природный газ будет использован для работы оборудования в обжиго-сырьевом цехе. Это позволит предприятию существенно оптимизировать процесс производства.

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