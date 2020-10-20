Мэрия Владивостока сообщила, какие улицы отремонтируют первыми

Поврежденные участки дорог будут ремонтировать предприятие «Содержание городских территорий» и подрядные организации Фото: Администрация Владивостока

Представители городского управления дорог и благоустройства Владивостока сообщили, что перечень первоочередных объектов, где начнется ремонт вошли улицы Русская, Зои Космодемьянской, 1-я Поселковая, Приморская, Калинина и другие.

«Ремонт будет проводиться на поврежденных участках дорог. Часть работ будет выполнена силами муниципального дорожного предприятия „Содержание городских территорий“, часть — подрядными организациями», — уточняют работники управления.

Уже начат ремонт в районе Змеинки и на улице Калинина. 20 октября, подрядчики планируют приступить к ремонту на улице Русской.

Также устранять повреждения на проезжей части здесь будут на участке от пересечения с проспектом 100-летия Владивостока до кольца Багратиона.

Как сообщает пресс-служба администрации Владивостока, силами муниципального предприятия «Содержание городских территорий» будут отремонтированы проблемные участки на десятках улицах.

«По предварительным данным предстоит восстановить покрытие на площади порядка пяти тысяч квадратных метров. Ремонт будет проводиться в каждом из пяти районов города», — заявили представители управления дорог и благоустройства.

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