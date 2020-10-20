Губернатор Олег Кожемяко поздравил жителей Приморья с Днем рождения края

20 октября Приморский край отмечает свой день рождения Фото: Сергей БАЛАНОВ

Губернатор Олег Кожемяко обратился к жителям региона со словами поздравления в День рождения Приморского края. Глава Приморья отметил культурные, национальные, природные особенности территории, поблагодарил приморцев за труд на благо Родины, а также пожелал людям, населяющим регион, крепкого здоровья, благополучия и счастья.

Напомним, 20 октября официально было утверждено как День Приморского края в 2019 году поправками Законодательного собрания в закон «О праздничных днях и памятных датах». Именно 20 октября 1938 года был подписан указ Президиума Верховного Совета СССР о разделении Дальневосточного края на Приморский и Хабаровский края.

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