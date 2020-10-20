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Общество

Браконьер, ловивший нерестящуюся кету, сам был пойман на «Земле леопарда»

Против нарушителя закона возбудят уголовное дело, которое может кончиться лишение свободы
Константин МИХАЙЛОВКонстантин МИХАЙЛОВ
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Рыба, которую успел выловить браконьер на "Земле леопарда". Фото: пресс-служба национального парка

Рыба, которую успел выловить браконьер на "Земле леопарда". Фото: пресс-служба национального парка

В национальном парке «Земля леопарда» госинспекторы задержали браконьера, успевшего выловить шесть особей нерестящейся кеты. Нарушитель закона станет фигурантом уголовного дела.

Инцидент произошел у реки Барабашевка. Нелегальный рыболов ловил кету, используя две ставные сети. Мужчину задержали с поличным. Сети изъяли в присутствии сотрудника полиции.

Для того чтобы начать преследование браконьера по закону в период нереста на территории нацпарка, было бы достаточно даже одной пойманной рыбы. Теперь гражданину за незаконную рыбалку на особо охраняемой природной территории федерального значения грозит наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей, исправительных работы либо лишения свободы сроком до двух лет.

Мужчину, ловившего кету во время нереста, задержали с поличным. Фото: пресс-служба национального парка

Мужчину, ловившего кету во время нереста, задержали с поличным. Фото: пресс-служба национального парка

Пресс-служба национального парка сообщает, что последние недели были крайне напряженными для инспекторского состава «Земли леопарда». Патрулирование территории совместно с сотрудниками УМВД России по Приморскому краю ведется круглосуточно. За нарушение охранного режима нацпарка сотрудники отдела охраны составили более 40 протоколов об административном правонарушении.

— Мы наблюдаем рост количества нарушений — людей у рек становится значительно больше по сравнению с предыдущими годами, — отметил заместитель директора ФГБУ «Земля леопарда» по охране территории Евгений Стома.

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