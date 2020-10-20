4 умерло, 120 заразилось: самые высокие цифры с начала эпидемии в Приморье

За прошедшие сутки в Приморье умерло от COVID-19 4 пациента Фото: Артем КИЛЬКИН

120 новых инфицированных COVID-19 обнаружили медики Приморья за минувшие 24 часа. Это самый высокий показатель выявляемости за все время пандемии в регионе.

И еще один максимальный показатель — 4 смерти за одни сутки от новой болезни в крае. Как сообщает Роспотребнадзор, умерли две женщины и двое мужчин: 67, 77, 80, 88 лет соответственно. Сообщается, что болезнь у скончавшихся сопровождалась тяжелыми хроническими заболеваниями. 4 летальных исхода от коронавируса были зарегистрированы на территории Приморья лишь один раз — 28 июля.

Общее количество жертв коронавируса в Приморье достигло 138 человек.

Число приморцев, с которых за минувшие сутки сняли диагноз «COVID-19», увеличилось на 120 человек. Сейчас их насчитывается в общей сложности 11428 человек. Это 84% от общего количества, обнаруженных инфицированных в крае.

Как и ранее, в Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» в местах значительного скопления людей, а также сохранение «социальной дистанции» между гражданами в 1,5 метра.

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