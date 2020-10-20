В Приморье можно оплатить налоги пригласив на дом почтальона

Узнать о времени работы отделения Почты России, записаться на удобное время обслуживания можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении. Фото: пресс-служба Почта России

Оплатить налоги жители Приморского края могут в ближайшем почтовом отделении или пригласив почтальона на дом. По информации пресс-службы Почты Росси, сервис особенно востребован у людей пожилого возраста, которые не пользуются цифровым банкингом.

— С началом уплаты налогов физических лиц почтальоны стали принимать оплату налогов на дому у клиентов. На данный момент этой возможностью воспользовались порядка 3 тысяч человек. Оплатить налоги можно сразу при получении заказного письма от налоговой, в день доставки пенсий или пригласив почтальона по телефону клиентской службы Почты России, — рассказал заместитель директора УФПС Приморского края Виталий Тулин.

Прием оплаты на дому у клиентов осуществляется с помощью мобильного почтово-кассового терминала. Пригласить почтальона на дом можно по многоканальному телефону: 8-800-1-000-000 (звонок по России бесплатный). Прием платежей происходит в режиме реального времени, а в подтверждение оплаты клиент получает кассовый чек с указанием детальной информации о принятом платеже.

Для оплаты налогов непосредственно в почтовом отделении плательщику необходимо предоставить налоговое уведомление с реквизитами платежа по земельному, имущественному или транспортному налогу.

Узнать о времени работы отделения Почты России, а также записаться на удобное время обслуживания в городские отделения можно на сайте pochta. ru или в мобильном приложении Почты России.

Почта России напоминает, что жители Приморья, которые выбрали получение налоговых уведомлений почтой, в октябре получают заказные письма по адресу регистрации. В случае, если получателя не окажется дома, почтальон оставит извещение, а налогоплательщик сможет получить свое налоговое уведомление в почтовом отделении.

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