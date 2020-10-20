В Приморье экс-директор МУП и ее дочь обвиняются в хищении 1,3 миллиона рублей

Дело экс-директора МУП «Зарубино-ДВ» направлено в Хасанский районный суд Приморского края Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Хасанского района Приморского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против бывшего директора МУП «Зарубино-ДВ» и ее дочери. Женщины обвиняются в совершении преступления, предусмотренного части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере».

В ноябре 2018 года администрация Зарубинского поселения поручила МУП «Зарубино ДВ» привлечь подрядную организацию для проведения неотложных работ по устранению последствий чрезвычайной ситуации, из-за которой в поселке прекратили водоснабжение.

Директор муниципального предприятия организовала заключение муниципального контракта со своей дочерью. Соучастники подготовили акты о выполнении ремонта сетей водоснабжения и справки о стоимости, фактически не проводя никаких работ. Контракт создал видимость контроля за ходом работ, сообщает пресс-служба Прокуратуры Приморского края.

В результате противоправных действий муниципальному образованию причинен ущерб в размере около 1,3 миллиона рублей.

Сейчас уголовное дело направлено в Хасанский районный суд Приморского края для рассмотрения по существу.

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