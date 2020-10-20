«Может он из цирка сбежал?»: настоящий черный ворон стал звездой детской площадки в Находке

Пока неизвестно, есть ли у ворона хозяин. Фото: Наталья Ларкина.

Одна из детских площадок Находки сегодня пользуется у детей особой популярностью. Причина тому – удивительный гость, которого не ожидал увидеть никто из местных жителей. Черный ворон, который поселился на площадке и уже на протяжении часа развлекает местную ребятню.

- Непонятно, почему не улетает, дети ему воду налили, булочки ему кидают, но он не ест. Ходит молва о том, что это чей-то ворон. Каких-то видимых повреждений на нем нет. Он тут на детской площадке. Ребята окружили его и стоят рядом с ним. Вот такое развлечение у нас теперь, - рассказывает «Комсомолке» Наталья, очевидец событий.

Птица уже час развлекает местных детей. Фото: Наталья Ларкина.

Жители Находки сообщают о том, что ворон ведет себя спокойно, не агрессивно. У некоторых даже создалось впечатление, что он сам побаивается такого количества людей. Хозяин ворона, если таковой имеется, пока не вернулся за ним, поэтому он до сих пор развлекает всех на детской площадке. Взрослые шутят, что птица, скорее всего, сбежала из цирка.

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