«Единая Россия» презентовала выставку «Герои России – гордость Приморского края»

В Приморье открылись выставки посвященные Героям России

Региональное отделение партии «Единая Россия» в рамках федерального партийного проекта «Историческая память» запускает в Приморье выставки, посвященные Героям России. Первые из них открылась во Владивостоке на Спортивной набережной и в доме Правительства Приморского края в честь празднования годовщины со дня образования Приморского края.

В экспозиции представлены 13 воинов, 5 из них продолжают свой яркий жизненный путь, 8 получили награду «Золотая звезда» Героя РФ посмертно: за участие в боях в Афганистане, на Северном Кавказе, в Сирии.

Герой России Павел Гапоненко закрыл своим телом подразделение из 10 человек. Владимир Марченко во главе отряда СОБРа получил смертельное ранение, но продолжал отражать атаку боевиков. Космонавт Елена Серова проявила мужество и героизм во время длительного космического полета на МКС.

Все портреты Героев выполнены в графической технике молодыми художниками, выпускниками Дальневосточного государственного института искусств под руководством председателя Приморского отделения Союза художников Ильи Бутусова.

Большинство фотографий, которые были использованы для портретов, представляли собой фотокарточку из личного дела или фото бойца с места сражения, поэтому задача оказалась не самой простой.

Все портреты Героев выполнены в графической технике молодыми художниками

Александра Эпштейн, выпускница ДВГИИ признается – это ее первый опыт работы в таком формате.

«Такого я еще не делала. Для меня это не было обычным техническим заданием. В первую очередь, я думала о том, что делаю это в память о наших героях», - говорит молодая художница.

По словам Ильи Бутусова, проект получился еще и познавательным.

«Проект меня заинтересовал. И особенно интересно – это было показать историю глазами более молодого поколения», - рассказал Бутусов.

На стендах проекта «Историческая память», кроме прорисованных нечетких фото, представлена емкая информация о жизни, судьбе и подвиге наших земляков. Такие же комплекты плакатов подготовлены для размещения в общеобразовательных школах, домах культуры и на предприятиях по всему Приморскому краю.

Ознакомиться с композицией можно также на Спортивной набережной Владивостока

Напомним, партийный проект «Историческая память» направлен на гражданско-патриотическое воспитание молодежи и сохранение памяти о Героях страны. Работа по сохранению воспоминаний о героях и увековечению их памяти проходит в Приморском крае под руководством секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», губернатора Олега Кожемяко. Так партийный проект «Историческая память» следит за сохранением и реставрацией памятников истории и культуры. Партпроект осуществляет контроль за их реставрацией, привлекая к активному сотрудничеству общественность, ведет работу по сохранению памяти о Великой Отечественной войне. В рамках этого направления в регионах реализуются такие проекты, как «Защитникам Отечества посвящается…», «Вахта памяти», «Свеча памяти» и многие другие.

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