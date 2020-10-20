Несколько проектов резидентов СПВ одобрила рабочая группа мэрии Владивостока

Визуализация отель «Форт Росс» на ул. Всеволода Сибирцева, 67. Фото: Администрация Владивостока

Рабочая группа при администрации города по проведению мониторинга деятельности резидентов свободного порта Владивосток рассмотрела 12 проектов, в которых предприниматели предлагают возвести на территории города те или иные объекты. В работе приняли участие специалисты управлений градостроительства, муниципальной собственности, других управлений, а также Корпорации развития Дальнего Востока.

Группа поддержала некоторые проекты, имеющие на взгляд специалистов экономическое и социальное значение. В частности нашли одобрение строительство многоквартирного дома по адресу: ул. Харьковская, 1; объект придорожного отдыха «Мотель» на Коммунаров, 33; дом бытовых услуг на Невельского, 3; отель «Форт Росс» на ул. Всеволода Сибирцева, 67.

Рабочая группа при администрации Владивостока рассмотрела 12 проектов резидентов СПВ Фото: Администрация Владивостока

9-этажный отель «Форт Росс» представлен резидентом СПВ «Дрим Скай». Его шесть верхних этажей будут расположены над уровнем улицы Всеволода Сибирцева (проспект Красоты). Кроме гостиничных номеров в здании предусмотрены паркинг, коммерческие помещения, фитнес и СПА, аптека, минимаркет.

Был в целом поддержан проект строительства спорткомплекса в Снеговой Пади, представленный резидентом СПВ компанией «Примспортхолл». Однако на земельном участке, который просит предприниматель, по генплану должна быть построена школа. Мэрия готова рассмотреть возможные варианты, чтобы помочь инвестору реализовать очень нужный городу проект.

По сообщению пресс-службы администрации Владивостока, ряд проектов был отклонен по причинам несоответствия градостроительным нормам, отсутствия проектов планировки, наличия прав третьих лиц на земельный участок и другим причинам.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14