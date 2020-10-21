Вероятность выпадения - 70%. Не забудьте зонт - во Владивостоке стартует сезон дождей

Дожди прогнозируются на всей территории региона. Фото: pixabay.com

Погода в Приморском крае находится во власти фронтальных разделов. Отсюда в южной части региона местами пройдут осадки: небольшие и умеренные дожди. По прогнозам синоптиков портала «Примпогода», дневные температуры будут в пределах +15 +20 градусов. Ветер юго-западный, южный умеренный до сильного, в отдельных районах сильный.

Осадки сегодня ожидаются во Владивостоке. В середине дня прогнозируется небольшой дождь, вечером - умеренный. Вероятность - 70%. Днем +14 +16 градусов. Ветер юго-восточный, южный сильный.

Небольшой дождь с вероятностью 60% пройдет в Уссурийске. Дневные температуры воздуха здесь варьируются от +15 до +17 градусов. Ветер южный, юго-западный умеренный до сильного, во второй половине сильный.

Во второй половине дня небольшой дождь ожидается и в Находке. Вероятность выпадения осадков - 70%. Днем +14 +16 градусов. Ветер южный, юго-восточный слабый до умеренного, во второй половине умеренный до сильного.

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