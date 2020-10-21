Завершены поиски без вести пропавшей 16-летней Марии Мочульской из Приморья

Девушка просто ушла из дома и не вернулась. Фото: pixabay.com

16-летняя Мария Мочульская из села Глубинное пропала 15 октября. Девушка просто ушла из дома и не вернулась. Родные забили тревогу и обратились за помощью к волонтерам «Примпоиска». Активисты сперва разместили информацию о пропаже Маши в сети. Им было известно лишь то, что рост девушки 180 сантиметров, она худощавого телосложения, а волосы у нее темного цвета. В день пропажи на ней были темная куртка и темные джинсы.

Прошел день. За ним второй. Ничего. Никто не мог сказать, где находится Мария. Однако волонтеры не отчаивались и продолжали искать девушку. И вот на днях активисты сообщили о том, что поиски без вести пропавшей Марии завершены.

К счастью, повод для этого радостный - девушка жива и невредима. Волонтеры поблагодарили всех неравнодушных граждан, которые принимали участие в поисках Марии.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14