Житель Владивостока украл у водителя скорой 5 тысяч рублей, а заплатил в 20 раз больше

Найдя банковскую карту, житель Владивостока снял с чужого счета 5 тысяч рублей Фото: Дмитрий СТЕШИН

Фрунзенский районный суд города Владивостока вынес приговор местному жителю, совершившему кражу с банковской карты.

Преступление было совершено в июне, когда мужчина на работе производил дезинфекцию автомобиля скорой медицинской помощи. После дезинфекции он обнаружил в баке для использованных защитных костюмов портмоне водителя машины, а в нем банковскую карту и записку с номером пин-кода. Воспользовавшись беспечностью владельца карты, мужчина похитил с его банковского счета 5 тысяч рублей.

Потерпевший обратился в полицию и следователи УМВД возбудили уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств».

Было проведено расследование и доказана причастность приморца к совершению преступления. Фигурант дела добровольно возместил причиненный ущерб.

Теперь Фрунзенский районный суд Владивостока признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

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