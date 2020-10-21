Пятилетний мальчик выпал из окна четвертого этажа в Находке

Ребенок выпал из окна в Находке, когда взрослых не было дома Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Прокуратура в Находке организовала проверку исполнения законодательства о несовершеннолетних из-за падения ребенка из окна многоэтажного дома.

Предварительно известно, что 19 октября пятилетний ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на 4 этаже. В этой квартире на Находкинском проспекте проживают бабушка и дедушка мальчика. Взрослых в момент происшествия дома не было. Ребенка доставили в медицинское учреждение.

По сообщению пресс-службы прокуратуры Приморского края, в ходе проверки будет дана оценка действиям законных представителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей. По результатам проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

В июне «КП-Владивосток» писала о подобном случае, произошедшем в Находке. Увы, он закончился гибелью ребенка.

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