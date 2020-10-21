«Дорого и больно»: во Владивостоке грузовик протаранил новенький Alphard

Водитель грузовика не пропустил оппонента. Фото: AK_VDK, dps_vl

В неприятной ситуации утром в среду оказались два приморских автолюбителя. Из-за банальной невнимательности в районе дома №72 на улице Некрасовской произошло довольно серьезное ДТП. К счастью, обошлось без пострадавших.

По словам аварийного комиссара, водитель грузовика выезжал с второстепенной дороги и не пропустил двигавшийся по главной микроавтобус. Удар оказался такой силы, что двери Toyota Alphard буквально вмяло в салон. Судя по всему, в дорогостоящем авто также пострадала стойка, ремонт поврежденной машины будет довольно затратным.

Повреждения оказались серьезные. Фото: AK_VDK, dps_vl

Пользователи популярного автомобильного сообщества, с сочувствием комментируют размещенные фото.

«Дорого и больно», «Еще и самую топовую комплектацию подбил», – делятся приморцы.

Стоит отметить, что цена на свежий Alphard с пробегом начинается от 2 миллионов рублей.

Грузовик выезжал с придомовой территории. Фото: AK_VDK, dps_vl

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