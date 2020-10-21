На водителя автобуса во Владивостоке напал один из пассажиров

Неравнодушные пассажиры купили молока, чтобы водитель промыл глаза. Фото: VL.ru

Вечером 20 октября во Владивостоке на остановке «Постышева» пассажир автобуса брызнул газовым баллончиком в лицо водителю.

Инцидент произошел на маршруте № 1 «Змеинка-Седанка». Как сообщает VL.ru со ссылкой на очевидцев, происшествие случилось около 20:50. Автобус сделал очередную остановку. Один из уже покинувших салон молодых людей вступил в конфликт с шофером.

«На остановке „Постышева“ выходил парень, он заплатил. Когда он вышел, водитель спросил громко у оставшихся пассажиров — куда ехать всем. Парень, который уже вышел на остановке, подумал, что обращаются к нему, вернулся и спросил: „Это ты мне?“ Он брызнул в глаза перцовым баллончиком водителю, которому после стало плохо. Двери были закрыты, люди начали кашлять, открыли окна. Один из пассажиров несколько раз просил открыть дверь. Водитель открыл, но когда пришел в себя, минуты через три», — сообщили свидетели произошедшего.

Шофер так и не смог продолжить рабочую поездку — он жаловался пассажирам, что ничего не видит. Неравнодушные граждане вызвали скорую помощь и купили молока в ближайшем магазине, чтобы промыть глаза потерпевшему.

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