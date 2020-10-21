1 миллион 200 тысяч рублей присвоила главбух солидной коммерческой компании во Владивостоке

Главбух крупной компании из Владивостока получила 2 года 6 месяцев колонии общего режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фрунзенский районный суд Владивостока вынес приговор главному бухгалтеру крупной коммерческой компании. Женщина признана виновной по части 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере».

С августа 2018 года по апрель 2019 года главбух организации, осуществляющей сдачу в аренду нежилых помещений, сделала несколько денежных переводов на общую сумму 665 тысяч рублей на счет подставной фирмы, в которой она являлась единственным учредителем. Для того чтобы скрыть преступление, женщина внесла в бухгалтерскую отчетность ложные сведения, указав получателями денег контрагентов организации, которые деньги не получали.

Кроме того, главбух, получавшая от директора организации денежные чеки для компенсации расходов компании на хознужды, тратила на личные нужды полученные по чекам в банке наличные. Всего таким способом она присвоила 588 тысяч рублей.

Недостачи на общую сумму более 1,2 миллиона рублей обнаружило руководство компании благодаря внутренней аудиторской проверке.

Суд назначил нечистому на руку бухгалтеру 2 года 6 месяцев исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

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