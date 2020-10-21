Сбербанк начал выплату дивидендов акционерам

По итогам 2019 года Сбербанк выплатит акционерам 422,4 миллиарда рублей. Фото: предоставлено пресс-службой Дальневосточного банка ПАО Сбербанк

По итогам 2019 года Сбербанк начал выплату акционерам беспрецедентных по объему дивидендов за всю историю российского фондового рынка — 422,4 миллиарда рублей. При этом в бюджет Российской Федерации, как крупнейшего акционера Сбербанка, поступит — 211,2 миллиарда рублей.

Как сообщает пресс-служба Дальневосточного банка ПАО Сбербанк, выплата номинальным держателям и профессиональным участникам рынка ценных бумаг была осуществлена в срок не позднее 10 рабочих дней с даты закрытия реестра для выплаты дивидендов, а именно 19 октября 2020 года.

Выплата дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам будет произведена в срок не позднее 25 рабочих дней с даты закрытия реестра, то есть до 10 ноября 2020 года.

СПРАВКА:

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора.

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