Беспрецедентный рост выявляемых ежедневно в Приморье зараженных COVID-19

125 инфицированных COVID-19 за сутки еще не выявляли в Приморье Фото: Артем КИЛЬКИН

125 новых случаев заражения COVID-19 в Приморском крае выявлено за минувшие сутки. Этот показатель превысил все предыдущие. Как сообщает территориальное управление Роспотребнадзора, всего в Приморье за время эпидемии было выявлено 13688 человек с новым вирусом.

— Только за вчера было выполнено 4022 лабораторных исследования на наличие инфекции у жителей края. Число выздоровевших увеличилось на 101 человека — до 11529, — уточняют представители ведомства.

Количество летальных исходов в регионе со вчерашнего дня не увеличилось — 138 человек.

Главный санитарный врач края Татьяна Детковская еще раз изложила схему действий в случае, если в каком-либо коллективе выявлен человек, заболевший COVID-19. Как только установлен диагноз, информация передается в Роспотребнадзор и определяется близкий круг контактов заболевшего. Эти люди отстраняются от работы в коллективе и направляются на 14-дневный карантин.

— Определяется именно близкий круг контактировавших с заболевшим. При этом даже им не нужно сразу бежать и делать тесты. Поскольку заболел человек или нет, они смогут показать лишь на 8-10-й день, — разъяснила Татьяна Детковская.

Глава краевого Роспотребнадзора также напомнила о том, что в коллективах необходимо сократить число очных совещаний, исключить массовое посещение столовых.

Напоминаем, в Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» в местах значительного скопления людей, а также сохранение «социальной дистанции» между гражданами.

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