На острове Русский на дороге появились контуры «жертв» ДТП

Фигуры на асфальте появились на острове Русский в районе остановки «Мини – ТЭЦ – Центральная». Фото: аккаунт ВКонтакте ННовый Владивосток

На острове Русский в районе остановки общественного транспорта «Мини — ТЭЦ — Центральная» прямо на асфальте появились необычные и жутковатые рисунки. Силуэты человеческих фигур, обведенные белой краской по контуру. Так в старых фильмах на детективную тематику криминалисты обрисовывали мертвые тела на месте преступления.

Возможно, стоит подумать о том. где удобней расположить пешеходный переход. Фото: аккаунт ВКонтакте ННовый Владивосток

Рисунки и их фото, появившиеся в социальных сетях, вызвали обсуждение, в процессе которого выяснилось, что авторами перформанса являются участники арт-группы «apg crew». Дело в том, что студенты ДВФУ часто перебегают дорогу именно в этом месте, хотя там и отсутствует пешеходный переход. С помощью изображения «жертв ДТП», якобы сбитых машинами, творчески настроенные молодые люди решили напомнить сверстникам «на месте этого рисунка можешь быть ты, если продолжишь так делать».

Надо отметить, что некоторые из комментаторов отмечают, что, возможно, часть вины за опасные пробежки студентов также лежит и на тех, кто сделал пешеходный переход в неудобном для пешеходов месте.

Авторы рисунков решили напомнить студентам о правилах движения. Фото: аккаунт ВКонтакте ННовый Владивосток

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