Отключения холодной воды во Владивостоке 22 октября: список адресов

Отключения холодной воды во Владивостоке 22 октября продлятся с 9 до 20 часов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

От холодного водоснабжения в связи с проведением аварийных ремонтных работ завтра, 22 октября, будут отключены жилые дома на нескольких улицах Владивостока. Об этом на своем официальном сайте сообщило предприятие «Приморский водоканал».

Отключение воды будет производиться с 9 до 20 часов по адресам:

100 лет Владивостока, 145, 145а, 147, 149, 151, 153, 153а, 155, 159, 161а; Амундсена; Байдукова; Белякова; Енисейская, 1-23д, 8-32, 55; Каляева; Каспийская; Кирова, 5-105, 14-70, 104, 112, 116; Магнитогорская, 4-28, 5-13; Обручева; Пархоменко; Русская, 1в, 3, 11, 15, 17, 17/1, 17а, 19а; Сибирская; Чапаева, 1д, 2-26; Чкалова, 5, 6-30, 11, 11б, 15, 17, 30/1, 30/2, 30/3.

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