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Сотрудники АО «Восточный Порт» покорили 4 вершины на пути к «Приморскому барсу»

Команда не намерена останавливаться на достигнутом
Источник:kp.ru
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Команда единомышленников намерена покорить 10 самых высоких гор края

Команда единомышленников намерена покорить 10 самых высоких гор края

21 октября 2020 года, Врангель, Приморский край. Сотрудники АО «Восточный Порт» совершили восхождение на самые известные вершины горного хребта Сихотэ-Алинь в Приморье. Команда единомышленников намерена покорить 10 самых высоких гор края и завоевать престижное звание «Приморский барс».

С горы открывается красивейший пейзаж

С горы открывается красивейший пейзаж

Подготовка к сложным восхождениям началась еще в начале 2020 года и стала возможной благодаря поддержке АО «Восточный Порт», предоставившего своим сотрудникам спортивный зал и тренажёры для тренировок. В свою очередь, Фонд «Восточный Порт» в рамках собственных программ социального развития «Спорт» и «Команда Восточного» обеспечил соискателей «Приморского барса» необходимой экипировкой, корпоративной атрибутикой и организовал доставку команды до стартовых точек.

В начале весны 2020 года портовики совершили успешный подъём на пик Фалаза (1279 м), но затем молодым людям пришлось на целых 5 месяцев отложить свои планы из-за обострения эпидемиологической обстановки. После снижения ограничений в победный список «восточников» добавились вершины Сестра (1671 м), Снежная (1682 м), Голец (1604 м) и «царица» Сихоте-Алиня гора Облачная (1854 м) – самая высокая в Приморье.

Еще одна вершина на пути к успеху

Еще одна вершина на пути к успеху

– Бросать начатое – это точно не про нас, – поделилась работник АО «Восточный Порт» Екатерина Алексеенко. – Тем более, позади уже пять сложных вершин – впереди столько же. Поддержка родного «Восточного», наших коллег, свежий воздух и приятная компания приблизят нас к достижению заветной цели. Своего мы добьёмся, будьте уверены!

«Приморский барс» – почетный знак, учрежденный Приморской федерацией спортивного туризма в конце XX века. Им награждаются россияне и иностранцы, совершившие восхождение на вершины десяти гор Приморского края. Присваивается после подтверждения факта восхождения путем предоставления фотографий всех претендентов у контрольных точек на каждой вершине.

10 горных вершин для получения почетного знака «Приморский барс»:

1. Фалаза (Литовка; Шкотовский р-н)

2. Снежная (на границе Чугуевского и Ольгинского районов)

3. Сестра (Лазовский р-н)

4. Ольховая (Партизанский р-н)

5. Голец (Партизанский р-н)

6. Лысая (Партизанский р-н)

7. Пидан (Ливадийская; Шкотовский р-н)

8. Облачная (Чугуевский р-н)

9. Читинза (Скалистая; Партизанский р-н)

10. Большой Воробей (Туманная; Шкотовский район).

Природа приморья - уникальная

Природа приморья - уникальная

СПРАВКА

АО «Восточный Порт» (Врангель, Приморский край) — крупнейший в России специализированный терминал с высокотехнологичной перевалкой угля.

Стивидорное предприятие обеспечивает экспортную перевалку угля различных российских производителей. Грузооборот терминала в 2019 году составил 25,51 млн тонн.

Предприятие оснащено лучшим современным оборудованием для высокотехнологичной перевалки угля, в частности, крытыми вагоноразмораживателями и вагоноопрокидывателями, стакерами, реклаймерами, крытыми конвейерными линиями и пересыпными станциями, а также судопогрузочными машинами.

АО «Восточный Порт» - первый угольный порт Дальнего Востока, сертифицированный в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению». Экологическая безопасность предприятия обеспечивается, в частности, аспирационными системами, системами сухого тумана, водного орошения, ветрозащиты, очистки технических вод, а также тепловизорами и снегогенераторами.

В начале сентября 2019 года введена в эксплуатацию Третья очередь специализированного угольного комплекса, которая увеличит объем перевалки до 50-55 млн тонн в год. Крупнейший частный инвестиционный портовый проект стоимостью более 40 млрд руб. реализован без привлечения государственного финансирования. Третья очередь – это более 600 вновь созданных высококвалифицированных рабочих мест и порядка 25 млрд руб. налоговых отчислений в бюджет до 2026 года.

С целью содействия реализации актуальных проектов, направленных на социальное развитие Врангеля, в АО «Восточный Порт» учрежден Фонд поддержки социальных и экологических инициатив «Восточный Порт». Фонд – площадка для прямого, открытого диалога с жителями Врангеля, эффективный механизм поддержки социальной работы. В настоящее время в рамках Фонда определены 12 программ: «Ветераны», «Волонтёры», «Дети», «Духовное развитие», «Здоровье», «Историческое наследие», «Команда Восточного», «Комфортная среда», «Культура», «Образование», «Социальная поддержка», «Спорт».