Наркотики, биткоины, взятка и суд для экс-оперуполномоченного из Владивостока

Бывший старший оперуполномоченный отдела по контролю за оборотом наркотиков отправится под суд во Владивостоке Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокурор Приморского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу против бывшего старшего оперуполномоченного отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Владивостоку.

В период с декабря 2018 по март 2019 года полицейский получал взятки за определенные «услуги» людям, преступившим закон.

Узнав о совершении преступления в сфере оборота наркотиков, старший оперуполномоченный пообещал преступнику не проводить оперативно-розыскные мероприятия за денежное вознаграждение. Посредник в передаче денег получил от нарушителя закона биткоины на 86 тысяч рублей, перевел их в рубли и передал полицейскому 43 тысячи рублей.

В другой раз, сообщив знакомому ложную информацию о возможности освобождения от уголовной ответственности за преступление связанное с наркотиками, полицейский захотел взятку в 150 тысяч рублей.

Взяточника взяли с поличным при получении части от суммы — 50 тысяч рублей.

Мужчина обвиняется по части 3 статьи 290 УК РФ «Получение взятки должностным лицом», части 3 статьи 30, части 3 статьи 159 УК РФ «Покушение на мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения».

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края, после вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Первомайский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу.

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