Во Владивостоке умер Виктор Жильцов, протоиерей епархии. Фото: Владивостокская епархия.

Умер Виктор Жильцов, протоиерей Владивостокской епархии, ключарь Свято-Никольского собора. Смерть наступила 20 октября от коронавируса. Отец Виктор скончался на 69-ом году жизни от осложнений, которые были вызваны ковидом.

- Более 17 лет отец Виктор нес послушание ключаря Свято-Никольского кафедрального собора Владивостока, на протяжении нескольких лет возглавлял епархиальный отдел по взаимодействию с Вооруженными Силами, - сообщают в пресс-службе Владивостокской епархии. - До принятия священного сана отец Виктор проходил военную службу во флоте, с которой был уволен в запас в звании капитана I ранга.

Служители церкви отмечают, что за все это время Виктор Жильцов добился уважения и любви прихожан, а также моряков ТОФ, ведь их духовному кормлению он уделял особое пастырское внимание.

Кончина протоирея – невосполнимая утрата для всего духовенства Владивостокской епархии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Невосполнимая утрата для духовенства»: от коронавируса умер протоиерей епархии Владивостока

Виктор Жильцов скончался на 69-ом году жизни (подробнее..)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14