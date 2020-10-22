Дожди и сильный ветер. Синоптики рассказали о погоде в Приморье

Дождь сегодня ожидается в некоторых районах края Фото: Милана СОКОЛ

В четверг Приморье оказалось под влиянием фронтальных разделов циклона, который может обрушиться на край в конце рабочей недели. 22 октября пройдут дожди различной интенсивности. Будет дуть ветер северо-западный умеренный, местами до сильного. По прогнозам специалистов «Примпогоды», воздух прогреется до + 8...+17°C.

Во Владивостоке небольшой дождь ожидается с утра. Во второй половине дня облачно, с прояснениями. При северном умеренном ветре, температура воздуха составит +12...+14°C.

В Уссурийске осадков не ожидается, лишь переменная облачность. Синоптики прогнозируют ветер западный, северо-западный умеренный. Столбики термометров поднимутся до +12...+14°C.

В Находке сегодня переменная облачность, без осадков. В городе будет ветер северо-западный, западный, умеренный. Температура воздуха +14...+16°C.

Ухудшение погоды специалисты ожидают в пятницу. По прогнозам синоптиков, циклон принесет в край не только дожди, но и снег.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14