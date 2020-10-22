Полеты из Владивостока в Сеул откладываются

Полеты из Владивостока в Сеул отложены до решения вопросов с разрешениями
Фото: Сергей БАЛАНОВ
Пресс-служба авиакомпании «Аврора», входящей в группу «Аэрофлот», в своем сообщении «КП-Владивосток» проинформировала о том, что возобновление полетов по маршруту Владивосток—Сеул—Владивосток откладывается.
В сообщении говорится: «Аврора» ведет активную работу по восстановлению регулярного международного сообщения между Российской Федерацией и Республикой Корея. Международный аэропорт Владивосток уже введен в контур аэропортов, которым разрешены международные перевозки в открытые страны, однако пока что сохраняются многочисленные ограничения на выезд граждан РФ в Республику Корея, а также отсутствует разрешение на выполнение регулярных рейсов по данному направлению».
Представители компании заверяют, что как только эти вопросы будут решены, «Аврора» оперативно восстановит регулярное авиасообщение по маршруту Владивосток— Сеул—Владивосток.
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