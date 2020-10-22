Пассажир сломал водителю нос: еще один конфликт в автобусах Владивостока

Конфликт в автобусе начался с того, что водитель попросил пассажира не закрывать обзор. Скриншот видео Vl.ru

Как оказалось, нашумевшее в соцсетях и СМИ нападение на водителя автобуса во Владивостоке, когда агрессивный пассажир распылил газ из баллончика автоизвозчику в глаза, было не единственным в этом месяце. 14 октября около полудня выяснение отношений между водителем автобуса и пассажиром закончилась рукоприкладством и травмой. Как сообщило VL. ru, в районе площади Луговой мужчина сломал нос шоферу автобуса № 82, когда тот попросил не закрывать обзор.

В едущем из центра автобусе один из пассажиров собрался выйти на следующей остановке, заранее оплатил проезд и встал перед передней дверью. На видео, сделанном камерой наблюдения в салоне, видно как водитель попросил гражданина не закрывать ему обзор с правой стороны. Пассажир выполнил просьбу и отступил на пару шагов вглубь салона. Судя по кадрам, между мужчинами произошел обмен несколькими фразами, после чего пассажир ударил водителя в лицо. Надо отметить, что транспортное средство в этот момент не двигалось.

После удара человеку за рулем было уже не до вождения — он занялся своим разбитым носом. Агрессивный пассажир не стал дожидаться, когда шофер придет в себя, и сам щелкнул тумблерами открытия дверей на панели автобуса. Водитель сорвался со своего места, выскочил из машины и почти втащил успевшего выйти гражданина назад в салон. После непродолжительной борьбы и обоюдного обмена ударами, пассажиру все же удалось покинуть место инцидента.

По информации VL. ru, у водителя врачи диагностировали перелом носа и сотрясение головного мозга. Благодаря записям с камер видеонаблюдения личность мужчины, нанесшего первый удар, удалось установить. Представители транспортной компании-перевозчика «Росттранс» вышли на него самостоятельно и тот признал вину, сказав, что находился в плохом настроении.

Гражданин согласился оплатить водителю лечение и моральный ущерб, а шофер решил не обращаться в полицию.

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