Беспилотники «Калашникова» начали патрулировать заповедник в Приморье

Беспилотники Zala концерна «Калашников» впервые запущены территории Дальневосточного морского биосферного заповедника. Фото: пресс-служба "Земля леопарда"

На территории и акватории Дальневосточного морского биосферного заповедника, находящегося под управлением «Земли леопарда», впервые запущены беспилотники Zala концерна «Калашников». Невидимые и неслышимые на большой высоте летательные аппараты будут осуществлять надзор круглосуточно, фиксируя любые правонарушения.

Каждый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) оснащен дальнобойной оптикой с 60-тикратным увеличением. Она позволит в реальном времени следить за нарушителем с высоты до 3 километров. Длительность полета одного беспилотника составляет до 4 часов. Дроны оснащены тепловизорами, что позволяет вести наблюдения ночью, а также в условиях плохой видимости. Зафиксировав нарушителя на воде или земле, аппарат определит его точное местоположение, а госинспекторы вместе с сотрудниками погранслужб примут меры по задержанию.

— Наблюдение производится на акватории заповедника, а также берегах входящих в его состав бухт. Эти места выделяются ценной для браконьерского промысла биотой, что обуславливает необходимость усиленного контроля, — пояснил заместитель директора ФГБУ «Земля леопарда» по охране Евгений Стома.

Использование БПЛА на «Земле леопарда» стало возможным благодаря содействию КГБУ «Приморская база авиационной, наземной охраны и защиты лесов» и при поддержке АНО «Дальневосточные леопарды». Ранее беспилотники Zala использовались в нацпарке «Земля леопарда» для обнаружения возгораний, а также для патрулирования рек в период нереста. Теперь они будут помогать государственным инспекторам выявлять нарушения в Морском заповеднике, сообщает пресс-служба нацпарка.

Днем и ночью БПЛА смогут искать нарушителей правил заповедника. Фото: пресс-служба "Земля леопарда"

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