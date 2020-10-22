Неуправляемый джип влетел в здание школы во Владивостоке

Во Владивостоке авто врезалось в школу. Фото: предоставлено очевидцами

Серьезное происшествие случилось 22 октября в районе Снеговой Пади во Владивостоке. С косогора на всем ходу вылетел УАЗ «Патриот». Неуправляемая машина снесла забор и врезалась в здание школы. Лишь по счастливой случайности обошлось без пострадавших.

История развернулась на Анны Щетининой, 34. Удар был такой силы, что на первом этаже школы №83 оказался разрушен фасад.

Пострадала часть помещения на 1-ом этаже

– Это случилось примерно в 11:10, мы шли домой, только прошли этот участок школы, как сзади вылетела машина, снесла забор и вырезалась в школу. Слава богу, никто не пострадал, – поделились очевидцы.

Автомобиль принадлежит женщине, в салоне есть детское кресло, в момент происшествия малыша судя по всему, не было в авто. Как уверяет сама хозяйка джипа, она включила заднюю скорость, но автомобиль поехал вперед. Очевидцы все же предполагают, что автолюбительница попросту перепутала скорости.

В подробностях происшествия еще предстоит разобраться полицейским. К радости хозяйки, машина застраховано по "КАСКО". Но хождение по инстанциям владелице все же предстоит, к тому же придется решить вопрос со срочным ремонтом школьного фасада.

Джип затормозил, лишь врезавшись в школу. Фото: предоставлено очевидцами

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