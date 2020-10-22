Энергетики Приморья снижают потери в электрических сетях

Энергетики Приморских электрических сетей провели рейды, выявляя неучтенное потребление электроэнергии. Фото: пресс-служба ДРСК

Энергетики Приморских электрических сетей (филиала АО «ДРСК») в октябре провели рейды, выявляя неучтенное потребление электроэнергии в селах Екатериновка и Сергеевка Партизанского района. В рейдах участвовали специалисты служб экономической безопасности, персонал южного и западного подразделений филиала.

Перед тем как начать проверки, был проведен анализ потерь электроэнергии в сетях и определены проблемные точки. Во время рейдов выявлены факты неучтенного потребления на сумму более 240 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба организации, перекрестные рейды с участием специалистов разных структурных подразделений, проводятся в приморском филиале ДРСК регулярно. В ноябре рейды, усиленные персоналом структурного подразделения «Северные электрические сети», планируется провести в селах Павловка и Первомайское Михайловского района.

Отмечается, что хищения электроэнергии остаются распространенным явлением в Приморье. Среди проблемных районов по количеству потерь являются Партизанский, Октябрьский, Михайловский районы и Уссурийский городские округа.

В Приморских электрических сетях реализуется комплексная программа по снижению потерь. В рамках проекта автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ведется установка новых приборов учета. В районах, где установили новые приборы учета, наблюдается снижение потерь.

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