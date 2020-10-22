Эпидемия ОРВИ зарегистрирована уже в 9 муниципалитетах Приморья

В 9 муниципалитетах Приморья эпидпорог по ОРВИ превышен на 15% Фото: Милана СОКОЛ

К новому росту COVID-19 в Приморском крае добавилась быстро растущая заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями. Об этом было сообщено на заседании регионального оперативного штаба. На некоторых территориях края заболеваемость ОРВИ уже носит характер эпидемии.

— По Владивостоку эпидпорог несколько ниже, однако по девяти муниципалитетам он превышен более чем на 15%. Это Арсеньев, Артем, Спасск-Дальний, Партизанский, Хасанский, Ханкайский, Хорольский, Чугуевкский, Шкотовский районы, — уточнила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская.

Как и для коронавируса, мерами борьбы с респираторными инфекциями являются соблюдение масочного режима, личной гигиены и «социальной дистанции».

Коронавирусная инфекция за минувшие сутки была обнаружена еще 123 жителей Приморья. Основной прирост заболевших за сутки дали Владивосток — 85 случаев и Артем — 27, — уточнил представитель Роспотребнадзора.

Еще два человека вчера умерли от новой болезни — пожилые мужчина и женщина.

Выписаны из больниц после снятия диагноза COVID-19 — 43 приморца. Всего с начала пандемии в крае вылечилось от этого заболевания 11572 человек.

— Главная задача для всех — соблюдение санитарных требований. По территориям, где увидим рост заболевания, будем разбираться, насколько эффективными были принятые меры. Если они окажутся недостаточными, ответственность понесут руководители муниципалитетов, — заявил губернатор Олег Кожемяко.

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