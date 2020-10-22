«Маски-шоу» в автошколе Владивостока: обыски, загадочное исчезновение топлива и денег

В автошколу наведались с проверкой Фото: Ярослав ЮРИН

Клиенты автошколы, арендующей помещение на базе ДОСААФ во Владивостоке, оказались крайне удивлены, встретив на пороге здания людей в форме. Всех посетителей вежливо разворачивали, объясняя, что с обучением придется повременить. По информации источника «КП» из силовых структур, к руководству наведались военные следователи следственного комитета, заподозрив сотрудников в серьезных правонарушениях.

По предварительной информации, специалисты автошколы, расположенной на проспекте 100-летия Владивостока, 57А, могут быть причастны к нецелевому расходованию средств и инвентаризации остатков топлива военной техники, на которой обучаются военные. Накануне прошла выемка необходимой документации.

Официальные службы пока не комментируют ситуацию, редакция следит за развитием событий.

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