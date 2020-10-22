Почта России во Владивостоке провела ярмарку вакансий

Сотрудницы ответили на все актуальные вопросы

Специализированная ярмарка вакансий для единственного работодателя прошла в Приморском центре занятости населения 22 октября. Почта России предложила безработным гражданам должности почтальона, оператора связи, заместителя начальника почтового отделения, водителя.

Встреча соискателей и представителей Почты России проходила с использованием специальных защитных барьеров. Сотрудники кадрового отдела также были оснащены масками и дезинфицирующими средствами.

Специалисты по подбору персонала Почты России рассказали о перспективах развития национального почтового оператора, об особенностях работы в почтовых отделениях, о дополнительных социальных гарантиях, которые получают сотрудники Почты России. В открытом диалоге соискатели смогли лично получить ответы на интересующие вопросы о трудоустройстве.

Преимуществом для соискателей является возможность выбрать место работы рядом с домом или официально устроиться по совместительству. Всем сотрудникам гарантировано трудоустройство в соответствии с Трудовым кодексом, стабильная выплата зарплаты, удобный график, соцгарантии и оплачиваемый больничный.

Отметим, что с начала года Почта России приняла на работу 365 жителей Владивостока и Артема. Большинство из них пополнили ряды почты в период ограничительных мер - с марта по сентябрь.

Спрос на услуги почтовой связи продолжает увеличиваться и сейчас. В связи с этим Почта России продолжает дополнительный набор сотрудников во Владивостоке и Артеме.

Информационная справка

Управление федеральной почтовой связи Приморского края включает в себя 526 отделений почтовой связи, и объединяет один из самых больших трудовых коллективов региона – порядка 5000 человек.