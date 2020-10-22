Приморские легкоатлеты взяли золото и серебро на VII Всероссийской летней Универсиаде

Легкоатлеты из Приморья, участники Универсиады в Екатеринбурге. Фото: пресс-служба Федерации легкой атлетики Приморского края

Две медали в копилку побед Приморья принесли легкоатлеты Дальневосточного федерального университета и Центра спортивной подготовки. Спортсмены достойно защитили честь региона на VII Всероссийской летней Универсиаде в Екатеринбурге. Соревнования проходили с 26 сентября по 18 октября.

За звание лучших боролись 55 спортсменов региона, при этом всего в соревнованиях участвовали больше 2,3 тысячи человек из 112 ВУЗов. Программа включала 13 видов спорта, был как личный, так и командный зачет. Делегация от Приморского края была представлена в легкой атлетике, самбо, волейболе, гандболе, плаванье, шахматах, тхэквондо.

Как сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Приморского края, в этом виде спорта Приморцы завоевали две медали. Золото взял спортсмен Центра Спортивной подготовки Приморского края Федор Кисельков, прыгнув в длину на 7,78 метра. Серебро получила Анастасия Попова в дисциплине «толкание ядра» с результатом 13,68 метра.

Спортсмен из Приморья Федор Кисельков завоевал золотую медаль

— Развитие студенческого спорта — одна и задач, которую мы ставим перед собой. Сейчас мы готовим предложения для формирования региональной межотраслевой программы развития студенческого спорта на основе рекомендаций Минспорта и Минпросвещения РФ. Предстоит сделать многое. Нужно добиться увеличения числа студентов-спортсменов, обеспечить студенческий спорт ресурсами, совершенствовать систему студенческого спорта в ВУЗах и ССУЗах, систематически проводить спортивные соревнования среди студентов, — рассказал президент Федерации легкой атлетики Приморского края Константин Богданенко.

СПРАВКА:

Универсиады являются комплексными спортивными мероприятиями и проводятся с целью развития и популяризации видов спорта, включенных во всероссийский реестр видов спорта Российской Федерации, сохранения традиций проведения комплексных спортивных мероприятий для студенческой молодежи, повышения уровня физической подготовленности и спортивного мастерства российских спортсменов. Организатором выступает Федерация Спортивного ориентирования.

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