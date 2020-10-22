Два аварийных моста разбирают в Приморье

После демонтажа аварийных мостов планируется возвести новые конструкции Фото: пресс-служба правительства Приморского края

Рабочие подрядных организаций начали разбирать аварийные мосты через реку Осиновка в Михайловском районе Приморья и в Фокино. На месте старых переправ запланировано возведение новых мостов.

Моста через Осиновку демонтирует филиал АО «Примавтодор» «Мостостроительный». Задействовано около 20 человек, а также бульдозер и экскаватор. Завершить работы планируют в течение 14 дней. Параллельно демонтажу на производственной базе «Нефтеветка» изготавливают железобетонные балки пролетного строения, перекрытия нового моста. Всего будет сделано 28 балок, каждая длинной 21 метр.

После разборки старой конструкции строители отсыпят строительные площадки под забивку свай и погружение труб. Также соорудят защитную дамбу и площадки под вахтовый городок. Строительство мостового перехода завершат в 2021 году.

Аварийный мост в Фокино разбирают строители АО «СПЕЦСУ». С помощью тяжелой техники снесут старую конструкцию, а затем начнется сооружение опор для нового моста. Эта же компания строит мост через реку Тихая в Анучинском районе и займется мостом на 91-м километре на автодороге Артем—Находка.

По информации министерства транспорта и дорожного хозяйства края, до конца года начнется строительство не менее 10 мостов, шесть из которых расположатся на «находкинской» трассе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14