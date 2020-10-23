Еще один сквер появится во Владивостоке

Площадь нового сквера на Верхнепортовой - более гектара. Фото: Анастасия Котлярова

Глава Владивостока Олег Гуменюк проинспектировал ход строительства нового сквера в районе дома № 41Б на улице Верхнепортовой, который создается по национальному проекту «Жилье и городская среда». Сейчас на территории строители проводят земляные работы, делают отсыпку из-за больших перепадов рельефа, прокладывают пешеходные дорожки. Завершить строительство должны к концу года.

Площадь сквера довольно большая – более гектара. Он разделен на две части. По проекту, в сквере демонтируют старую лестницу и установят новую железобетонную, проложат тротуары из брусчатки. Также здесь появится спортивная площадка с резиновым покрытием, где разместят спортивные тренажеры трех видов. Будет в сквере и площадка для выгула собак – для домашних питомцев установят горки, слалом, тоннель и барьеры. Подрядчику также предстоит смонтировать системы ливневой канализации, электроснабжения и видеонаблюдения.

Кроме того, в сквере установят памятник защитникам Отечества. В монументе, который уже готов и скоро прибудет во Владивосток, воплощены герои-пограничники Иван Стрельников и Николай Буйневич, погибшие в бою за остров Даманский. Специалисты подрядной организации ведут обустройство площадки, на которой он будет установлен.

- Прошу подрядную организацию подойти к строительству сквера с полной ответственностью. Он должен стать для горожан и гостей Владивостока не только хорошей зоной отдыха, но и местом памяти о героях-пограничниках, – подчеркнул глава Владивостока.