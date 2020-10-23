Завершены основные работы в сквере в районе «Авангарда»

На «Авангарде» горожане уже могут гулять по новой благоустроенной территории. Фото: Анастасия Котлярова

Глава Владивостока проверил, как ведутся работы в сквере в районе «Авангарда». Сейчас подрядная организация реставрирует подпорную стену у дома № 145 по улице Светланской. В ближайшее время специалисты приступят к остеклению павильона.

Ранее здесь высадили новые деревья, возвели лестницу, которая соединяет сквер и Культурно-развлекательный центр профсоюзов, установили малые архитектурные формы, смонтировали освещение и систему «умного» видеонаблюдения, а также провели бесплатный Wi-Fi. Планируется, что к концу этого месяца сквер будет официально открыт для горожан.