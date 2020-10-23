Благоустройство пляжа Ахлёстышева началось с парковки

Благоустраивать берег начали уже в 2020 году, не откладывая в долгий ящик. Фото: Анастасия Котлярова

Глава Владивостока Олег Гуменюк не остановился на скверах и проинспектировал ход работ по благоустройству пляжа на мысе Ахлёстышева на Русском острове. Сейчас здесь ведется обустройство территории под автомобильную парковку. После этого подрядная организация приступит к обустройству деревянного настила вдоль береговой линии. Также будут выполнены работы по прокладке подземной части систем освещения и электроснабжения.

Как рассказал руководитель Дирекции общественных пространств Владивостока Салават Галиев, проект благоустройства пляжа предусматривает зонирование территории с учетом потребностей маломобильных граждан, обустройство дорожек с твердым покрытием, пандусов, пирсов и спусков в воду с металлическим поручнем. Дополнительно планируется установка автономного туалета, приспособленного для указанной категории граждан.

Вторую часть проекта можно будет начать реализовывать в следующем сезоне сразу с наступлением положительных температур воздуха – ориентировочно в апреле 2021 года, а завершатся все работы до начала купального сезона – в июле.

- Владивосток – морской город. Большая часть береговой линии состоит из пляжных территорий, и наша задача - сделать их максимально удобными для отдыха жителей и гостей города. К следующему сезону благоустроенный и безопасный пляж должен появиться на Ахлёстышева. Эта территория также будет адаптирована для маломобильных граждан. Работу в этом направлении будем продолжать, чтобы все наши пляжи стали современными и комфортными, – подчеркнул глава Владивостока Олег Гуменюк.

В рамках развития Русского острова также идет проектирование большой зоны отдыха с пляжем в Малом Аяксе, где тоже будет предусмотрен доступ для маломобильных людей. Кроме того, разрабатывается концепция беговой и велодорожки на Русском острове протяженностью более 20 километров.