Прокуратура Владивостока оштрафовала чиновника мэрии ответственного за содержание дорог

Размеры выбоин на дорогах Владивостока превысили значения, предусмотренные госстандартами Фото: Михаил ФРОЛОВ

После проверки прокуратуры Владивостока и. о. начальника управления дорог и благоустройства администрации города был дважды оштрафован.

Один штраф был наложен, когда надзорное ведомство проверило исполнение требований законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения при ремонте и содержании автомобильных дорог.

Было установлено, что покрытие проезжей части участков автомобильных дорог от дома № 54 до дома № 58 «б» по ул. Успенского, от дома № 31 по ул. Белинского до ж/д станции «Океанская», в районе домов №№ 11, 17, 19 по ул. Выселковой, проезда в районе дома № 9 по ул. Давыдова, мостового сооружения в районе дома № 46 по ул. Тимирязева в г. Владивостоке имеют дефекты в виде выбоин, размеры которых превышают значения, предусмотренные действующими государственными стандартами.

Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по части 1 статьи 12.34 КоАП РФ «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог». Суд назначил должностному лицу штраф — 20 тысяч рублей.

Шторой штраф чиновник получил, когда прокуратура возбудила сразу два дела о нарушении порядка рассмотрения обращений граждан. На этот раз и. о. начальника управления дорог и благоустройства администрации Владивостока оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Пресс-служба прокуратуры Приморского края сообщает, что устранение выявленных нарушений находится на контроле в прокуратуре города.

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