Морские пограничные пункты Владивосток и Зарубино начнут впускать иностранцев по электронной визе

Действие электронной визы с нового года распространится по всей России Фото: Милана СОКОЛ

Глава правительства Российской Федерации Михаил Мишустин утвердил перечень пограничных пунктов для въезда граждан по единой электронной визе, которая вводится в стране с 1 января 2021 года.

Как сообщает пресс-служба правительства России, в число таких морских пунктов пропуска, помимо порта Санкт-Петербурга, вошли Владивосток и Зарубино.

Действие электронной визы с нового года распространится по всей России. Пересечь границу можно будет через специально оборудованный пункт пропуска, а путешествовать — по всей стране. Срок пребывания иностранных граждан в России увеличится с 8 до 16 дней. Получить электронную визу на въезд в Россию граждане 52 стран. Электронная виза будет оформляться по Интернету для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок. Для её получения не потребуется приглашений, брони в отеле или каких-либо других документов, подтверждающих цель путешествия.

Всего в перечень вошли 29 пограничных пунктов: морских, автомобильных и аэропортов. Лишь два из них находятся в Приморском крае.

На сайте правительства сообщается, что перечень будет дополняться новыми погранпунктами по мере их оснащения необходимым оборудованием.

СПРАВКА:

Пилотный проект по введению электронной визы начался в России в 2017 году. Тогда иностранцы могли пересечь границу по такой визе лишь через погранпункты в Дальневосточном федеральном округе, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Калининградской областях. При этом они не могли покидать пределы этих регионов.

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