Новая спецтехника рвется в бой

Глава Владивостока Олег Гуменюк посетил парк дорожного предприятия. Фото: Анастасия Котлярова

Первые единицы новой специализированной дорожной техники поступили в муниципальное учреждение Владивостока «Содержание городских территорий». Это два фронтальных погрузчика, две малые вакуумно-подметальные машины, несколько прицепов для перевозки спецоборудования и дежурные автомобили для доставки сотрудников на место производства работ.

«В этом году для городского дорожного предприятия планируется закупить рекордное число техники, которое закупалось за последние годы. Это будет 117 новых единиц, среди которых трактора с навесным оборудованием, погрузчики, вакуумно-подметальные машины, автогрейдер, катки и другая специализированная техника», - рассказали в городском управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока.

Специалисты также добавили, что в прошлом году для ремонта улиц краевого центра и их уборки закупили 40 единиц новой техники и спецоборудования.

Напомним, что пополнять парк техники муниципального предприятия «Содержание городских территорий» поручил глава Владивостока Олег Гуменюк. На эти цели главному дорожному предприятию в этом году были выделены субсидии из средств краевого и городского бюджетов. Помимо закупки новой техники специалисты предприятия сейчас также восстанавливают закупленную в прошлые годы технику. Так, к примеру, уже полностью восстановлен и готов к работе роторный погрузчик, который будет использоваться в уборке снега предстоящей зимой.