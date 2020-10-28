Женщина-грабитель отняла деньги и продукты у пенсионерки из Артема

Грабительницей пенсионерки в Артеме оказалась рецидивистка из Находки. Скриншот видео: пресс-служба ОМВД России по городу Артему

81-летняя жительница Артема обратилась в полицию с заявлением об ограблении. В подъезде дома на улице Ленина неизвестная женщина под угрозой применения насилия отобрала у пенсионерки деньги и пакет с продуктами. Причиненный ущерб потерпевшая оценила в 15 тысяч рублей.

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа отдела полиции изучила запись камеры видеонаблюдения и установила картину произошедшего. После чего сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленницы.

36-летнюю жительницу Находки задержали и доставили в отдел полиции, где она дала признательные показания. Женщину ранее неоднократно привлекали к уголовной ответственности за преступления имущественного характера. В местах лишения свободы в общей сложности она провела 14 лет.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Задержанной грозит приплюсовать к своим прежним отсидкам еще четыре года. Уже сейчас грабительницу заключили под стражу на время следствия, сообщила пресс-служба ОМВД России по городу Артему.

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