ОНФ в Приморье не нашел действий по ликвидации разлива нефтепродуктов в бухте Находка

Разлив нефтепродуктов возле Приморского судоремонтного завода в Находке. Фото: сайт onf.ru

Обращение с просьбой усилить меры по ликвидации крупного разлива нефтепродуктов в бухте Находка направили в территориальный орган Росприроднадзора представители Общероссийского народного фронта в Приморском крае.

Напомним, ЧП произошло 22 октября возле Приморского судоремонтного завода. Как сообщается на сайте ОНФ, осмотреть водную поверхность с воздуха до сих пор не удается. Из-за штормового предупреждения вылет комиссии на вертолете был отложен.

Но эксперты регионального отделения ОНФ сами организовали осмотр акватории, чтобы оценить эффективность мер по для ликвидации загрязнения. 27 октября, представители ОНФ осмотрели акваторию с катера, произвели фото- и видеосъемку и отметили, что каких-либо действий по сбору нефтяной пленки с поверхности воды они не заметили.

Эксперты ОНФ не обнаружили каких-либо действий по ликвидации загрязнения. Фото: сайт onf.ru

Как сообщил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Приморском крае Юрий Логинов, на панорамных снимках отчетливо видны несколько пятен мазута или других нефтепродуктов, покрывающих акваторию Находки в восточной и западной частях. Основная зона загрязнения находится в восточной части и распространяется в сторону выхода в залив Находка, а далее в открытое море, что повышает экологическую угрозу морю и побережью. Площадь каждого пятна составляет сотни квадратных метров.

— Судя по ситуации предпринимаемых мер по ликвидации последствий аварии явно недостаточно. Мы не видим, чтобы велась работа по сбору нефтепродуктов с поверхности воды, пятна расползаются. Через некоторое время представители Народного фронта планируют провести контрольный осмотр акватории с дрона и плавсредств. ОНФ в Приморье будет следить за ситуацией, — заявил активист регионального отделения ОНФ в Приморском крае Артем Трембовлев.

Площадь каждого нефтяного пятна составляет сотни квадратных метров. Фото: сайт onf.ru

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